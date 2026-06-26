Carlos Villarreal impulsa programa de regularización en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Alrededor de 20 colonias de Monclova forman parte del programa de regularización impulsado por el Gobierno Municipal para otorgar certeza jurídica a las familias que habitan en esos sectores, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil explicó que el proceso se desarrolla de manera coordinada con el Gobierno del Estado y los propietarios de los terrenos, con el objetivo de brindar seguridad patrimonial a los habitantes y fortalecer el orden jurídico del municipio.

Señaló que una de las etapas más avanzadas corresponde al sector Estancias, donde cerca de 250 familias ya cuentan con el plano oficial levantado y podrían beneficiarse en una primera fase del programa.

Añadió que existe la posibilidad de incorporar alrededor de 100 familias más conforme avancen las negociaciones con los propietarios de los predios, ya sean instancias gubernamentales o particulares.

Carlos Villarreal destacó que la regularización requiere la participación de todas las partes involucradas, debido a que intervienen trámites municipales, aspectos legales de los propietarios y la colaboración de las propias familias.

Precisó que recientemente sostuvo una reunión con las dependencias involucradas para revisar el avance de cada expediente y definir cuándo podrán presentarse ante el Cabildo los planos oficiales necesarios para continuar con el procedimiento legal.

El alcalde recordó que el objetivo es resolver una problemática que durante años ha afectado a numerosas familias que carecen de documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus viviendas.

En otro tema, Villarreal Pérez informó que el Municipio trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación en la validación de predios destinados a la construcción de nuevas preparatorias.

Indicó que la próxima semana se realizará una reunión para definir cuáles terrenos serán presentados ante Cabildo y posteriormente enviados al Congreso del Estado para gestionar la desincorporación y enajenación a título gratuito que permita concretar los proyectos educativos.

Explicó que los nuevos planteles se proyectan en sectores donde actualmente no existen opciones de educación media superior, principalmente en las zonas oriente y sur de Monclova.

Agregó que la ubicación de las futuras preparatorias se definió con base en estudios poblacionales y de demanda educativa realizados en coordinación con la Secretaría de Educación y el INEGI.