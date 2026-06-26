Pacto Laboral Coahuila 2026: Mario Dante Galindo llama a la unidad laboral

MONCLOVA, COAH.- La firma del Pacto Laboral Coahuila 2026 refleja la preocupación existente por preservar el empleo ante el panorama económico que enfrenta la Región Centro y el resto del estado, afirmó Mario Dante Galindo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Frontera.

El dirigente sindical señaló que el acuerdo impulsado por el Gobierno del Estado demuestra que el tema laboral se ha convertido en una prioridad para proteger las fuentes de trabajo y generar condiciones de estabilidad para trabajadores, empresas e inversionistas.

Indicó que la situación laboral cobra relevancia no sólo en Coahuila, sino en todo el país, por lo que el pacto representa una respuesta a los desafíos económicos actuales. "El tema laboral hoy más que nunca toma relevancia, no solamente en Coahuila, sino en todo México, y este acuerdo demuestra que se están tomando medidas ante el escenario que vivimos", sostuvo.

Galindo destacó que el acuerdo también representa un llamado a la unidad entre organizaciones sindicales, sector empresarial y autoridades, con el propósito de fortalecer la productividad y garantizar la permanencia de los empleos.

Añadió que la estabilidad laboral será un elemento importante durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al proyectar a Coahuila como una entidad que ofrece certidumbre para las inversiones.

Consideró que uno de los principales beneficios para los trabajadores será contar con mayor seguridad en sus empleos y disminuir la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Finalmente, exhortó al Gobierno Federal a impulsar un acuerdo similar a nivel nacional que permita fortalecer la economía, generar confianza entre los inversionistas y contribuir a la estabilidad del mercado laboral en el país.