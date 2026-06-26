Manolo Jiménez entrega nuevo cuartel militar en Arteaga para fortalecer la seguridad

ARTEAGA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó un nuevo cuartel militar en el ejido San Antonio de las Alazanas, municipio de Arteaga, obra en la que se invirtieron más de 14 millones de pesos y que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la seguridad en la entidad.

Acompañado por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, el mandatario estatal informó que con esta infraestructura suman 18 cuarteles construidos durante su administración para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina.

"La seguridad de las y los coahuilenses es el tema más importante para nosotros. Por ello, en estos dos años y medio de gobierno, con una inversión de más de 600 millones de pesos, hemos construido 18 cuarteles para blindar el estado", señaló.

Jiménez Salinas aseguró que Coahuila mantiene uno de los mejores niveles de seguridad del país gracias al trabajo coordinado entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

"Somos implacables contra los delincuentes; aquí se topan con pared; aquí mandamos las instituciones", afirmó.

El gobernador agradeció el respaldo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como el trabajo de las corporaciones estatales y municipales que participan en las tareas de seguridad.

Destacó que, derivado de la coordinación entre autoridades, el cien por ciento de los homicidios registrados en la entidad han sido esclarecidos.

Por su parte, Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la entrega de este cuartel fortalece la infraestructura de seguridad del estado y refrenda el compromiso de mantener la paz y la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Explicó que el modelo de seguridad de Coahuila se basa en la coordinación institucional, la inversión permanente y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas.

Añadió que, además de los 18 cuarteles, el estado contempla la construcción de un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, así como cinco arcos carreteros de seguridad.

El general Fernando Colchado Gómez destacó que Coahuila es reconocido a nivel nacional por asumir la seguridad como una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.

Indicó que el nuevo cuartel representa una muestra de confianza hacia el Ejército Mexicano y fortalece las capacidades operativas para cumplir con las tareas de seguridad y protección de la población.

En el evento participaron la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, así como autoridades civiles y militares.