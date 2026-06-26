Juan Elías será trasladado a centro de asistencia social en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El recién nacido Juan Elías será trasladado a un centro de asistencia social una vez que reciba el alta médica del Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación tras haber sido rescatado con vida en Castaños.

La subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la Región Centro, Martha Herrera, informó que el menor quedará bajo resguardo institucional mientras continúan los procedimientos legales encaminados a garantizar su protección integral.

Explicó que la medida forma parte del esquema especial de protección autorizado para el bebé y que el traslado se realizará una vez concluida su atención hospitalaria.

En su calidad de representante legal y tutora provisional del menor, Herrera señaló que Juan Elías evoluciona favorablemente y responde de manera positiva al tratamiento médico. "Va evolucionando, va estando estable, está respondiendo a lo esperado, ya empezó a comer y a moverse un poco más, ya me permitieron tener contacto con él", expresó.

El recién nacido permanece bajo vigilancia médica debido a las condiciones en que fue encontrado y a la exposición a posibles focos de infección, por lo que continúa recibiendo tratamiento con antibióticos. No obstante, hasta el momento no existen indicios de complicaciones graves y su estado de salud se reporta estable.

En el ámbito jurídico, la subprocuradora informó que la medida especial de protección ya fue ratificada y que se encuentra en trámite la autorización judicial para realizar el registro provisional del menor, con el propósito de garantizar su derecho a la identidad.

Herrera también destacó las muestras de solidaridad de la ciudadanía, que ha realizado donaciones de pañales, ropa y otros artículos para bebé tanto en el Hospital Amparo Pape como en las oficinas de PRONNIF. Preciso que estos apoyos no sólo beneficiarán a Juan Elías, sino también a otros menores que permanecen bajo resguardo de la institución.

"Es un guerrero, le está echando muchas ganas; a pesar de las condiciones en las que fue encontrado, va muy bien y todo indica que seguirá evolucionando favorablemente", señaló.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el caso.