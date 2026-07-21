Carlos Villarreal se reúne para fortalecer salud en Monclova

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención en beneficio de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con los regidores Max Elguezabal y Martín Gómez, así como con representantes de los departamentos de Salud, Centro de Bienestar Animal y Servicios Primarios.

Durante el encuentro se revisaron los trabajos coordinados entre las distintas áreas del Gobierno Municipal, el programa Mejora y la Secretaría de Salud de Coahuila, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, a través de campañas de prevención y seguimiento que han generado resultados positivos en los parámetros y estadísticas de la ciudad.

El alcalde destacó que la coordinación entre dependencias permite fortalecer las estrategias de atención y dar seguimiento puntual a las necesidades de la población en temas de salud, prevención, cuidado animal y servicios públicos.

"Cuando trabajamos en equipo, con objetivos claros y de manera coordinada, podemos lograr mejores resultados para Monclova. Seguiremos fortaleciendo la colaboración con el gobernador Manolo Jiménez, con las instancias federales y con la iniciativa privada para impulsar acciones que tengan un impacto positivo en las familias monclovenses", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las distintas dependencias municipales para fortalecer la coordinación en materia de prevención, atención y servicios, en beneficio de las familias de Monclova.