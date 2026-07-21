Monclova enfrenta déficit de 90 mil operadores de transporte

La falta de operadores de transporte mantiene como prioridad la formación profesional de nuevos chóferes, ante un déficit nacional estimado en 90 mil conductores, señaló Gerardo Bortoni González, presidente de Canacar Monclova.

El dirigente empresarial destacó que la capacitación en el Cecati representa una alternativa para incorporar nuevos talentos a la industria del transporte, mediante una preparación profesional que permita atender las necesidades del sector.

Actualmente, el centro de capacitación cuenta con un curso en desarrollo para operadores de tractocamión con ocho alumnos inscritos, aunque cada grupo tiene capacidad para recibir hasta 20 participantes. "Es paso a paso, pero es necesario que vengan más personas. Tenemos un déficit muy grande de muchachos; necesitamos profesionalizar a los nuevos prospectos para que pueda crecer la mano de obra que requiere la industria del transporte", señaló Bortoni González.

Explicó que los cursos se mantienen de manera continua, uno después de otro, y que, de ser necesario, podrían abrirse grupos intermedios para atender una mayor demanda de aspirantes. El presidente de Canacar Monclova resaltó que una de las principales ventajas de esta formación es que permite transformar la manera en que históricamente se aprendía a conducir un tractocamión, al pasar de una preparación empírica a un esquema profesional.

"Hoy se está haciendo de una manera profesional. Antes muchos aprendíamos a manejar un tractocamión de manera empírica, pero actualmente ya no nos damos abasto para capacitar muchachos dentro de las empresas o nosotros mismos", comentó.

Bortoni González indicó que la creación de este tipo de escuelas responde a la necesidad de fortalecer la capacitación de operadores, una actividad que durante años no recibió la atención necesaria pese a su importancia para la economía. Agregó que los egresados tienen la posibilidad de incorporarse laboralmente en cualquier parte del país e incluso participar en rutas internacionales, debido al alcance que tiene la industria del transporte.

Hasta ahora, alrededor de 568 personas han concluido su formación; sin embargo, el sector continúa enfrentando un déficit aproximado de 90 mil operadores a nivel nacional. "Queremos que los jóvenes tengan desde la escuela la visión de que el trabajo del transporte tiene cobertura nacional e internacional, y que es una carrera con oportunidades de crecimiento", afirmó.