Adriana Heat Boone destaca logros en Casa Hogar Refugio y Esperanza

NUEVA ROSITA, COAH.- El Patronato de la Casa Hogar "Refugio y Esperanza" se prepara para el relevo de su presidencia, cargo que próximamente asumirá Miriam González Reinoso, informó la actual presidenta, Adriana Heat Boone.

En entrevista, Heat Boone señaló que durante su gestión, y con el respaldo de su esposo César Fruto, se impulsaron diversas acciones para atender las necesidades del albergue, mediante gestiones y el apoyo de benefactores comprometidos con el bienestar de las niñas y niños que ahí residen.

Destacó que las mejoras realizadas en la institución han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre el Patronato, la sociedad civil y personas que de manera permanente colaboran con la Casa Hogar.

Asimismo, reconoció la labor de Claudia Hernández, responsable del refugio, por su dedicación diaria en la atención de los menores, así como el respaldo de César Fruto en los proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones.

La presidenta del Patronato subrayó que el trabajo realizado no es resultado del esfuerzo de una sola persona, sino de un equipo integrado por voluntarios, benefactores y colaboradores que han contribuido al fortalecimiento de la institución.

Finalmente, indicó que entre las principales necesidades que enfrenta actualmente la Casa Hogar destacan, la atención médica especializada y el seguimiento a menores con TDH con el propósito de mejorar su calidad de vida.