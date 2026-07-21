Estudiantes de Villa de Palaú reciben curso de matemáticas gratuito

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer los conocimientos académicos de estudiantes que ingresarán por primera vez a secundaria, la maestra Zaret Colunga imparte en la Casa de la Cultura "Carmelita Elizondo de Ancira", un curso de regularización en matemáticas dirigido a 25 alumnos egresados de primaria.

La docente informó que esta iniciativa se desarrolla gratuitamente con el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, como parte de las acciones para disminuir el rezago en el aprendizaje de esta asignatura y facilitar la transición al siguiente nivel educativo.

Explicó que es fundamental que los estudiantes lleguen a la secundaria con bases sólidas en matemáticas, ya que ello les permitirá enfrentar con mayores herramientas los retos académicos propios de este nivel.

Señaló que la respuesta de las familias ha sido favorable y que la convocatoria continúa abierta para quienes deseen integrarse al curso, el cual se imparte de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

El curso inició el 15 de julio y está programado para concluir el 31 de julio; sin embargo, existe la posibilidad de extenderlo una semana más, a petición de los propios estudiantes, antes del regreso a clases previsto para finales de agosto.

Además del reforzamiento en matemáticas, los participantes desarrollan actividades para fomentar el hábito de la lectura y fortalecer conocimientos en la asignatura de Español.

La maestra Zaret Colunga subrayó que el acompañamiento y la confianza de los padres de familia son fundamentales para el desarrollo académico de sus hijos.