Carlos Villarreal apoya taller inclusivo en Monclova: arcones navideños

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal y su esposa, la presidenta del DIF, Mavi Sosa, impulsan el taller inclusivo del maestro Juan Héctor Díaz Valera, donde alumnos y exalumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) participan en la elaboración de arcones navideños como parte del Proyecto Navidad 2025.

En este espacio, niños y jóvenes con alguna discapacidad trabajan con entusiasmo en la fabricación de 60 arcones navideños, una actividad que busca fortalecer sus habilidades, fomentar la autonomía y promover la inclusión social mediante proyectos productivos.

Villarreal compartió que este esfuerzo se sostiene gracias a la disciplina, el compromiso y el acompañamiento docente, elementos que —dijo— permiten que los estudiantes desarrollen su talento y demuestren el impacto positivo que la inclusión puede generar en la comunidad.

"Visitamos el taller del maestro Juan Héctor Díaz Valera, donde alumnos y exalumnos del CAM avanzan con gran dedicación en la elaboración de 60 arcones navideños como parte del Proyecto Navidad 2025. Es un gusto respaldar este proyecto realizado por jóvenes con alguna discapacidad, quienes con su talento, disciplina y compromiso nos demuestran que la inclusión transforma y construye comunidad", expresó el alcalde.

El proyecto forma parte de las iniciativas que el DIF Monclova y el Ayuntamiento impulsan para fortalecer espacios creativos y brindar oportunidades reales de participación a personas con discapacidad, especialmente durante la temporada navideña, donde el espíritu de unidad y solidaridad cobra mayor relevancia.