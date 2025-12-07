Sari Pérez Cantú gestiona modernización del cruce en Frontera

Frontera, Coah.- Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y gracias a la gestión directa de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, avanza la modernización del cruce del libramiento Carlos Salinas de Gortari con las vías del ferrocarril, una obra solicitada a la alcaldesa por la ciudadanía.

Desde el inicio de su administración, la alcaldesa recibió peticiones de vecinos, transportistas y trabajadores que diariamente utilizan esta vialidad, considerada una de las más transitadas de Frontera. Atendiendo estas solicitudes, impulsó la intervención del tramo y logró incorporarlo a la inversión estatal de 151 millones de pesos destinada a la renovación completa del libramiento.

La obra en el cruce ferroviario —ubicado entre la empresa Iron Cast y el 105 Batallón de Infantería— contempla la ampliación de dos a cuatro carriles, beneficiando directamente a los 27 a 28 mil vehículos que circulan diariamente, incluidos transporte pesado, autos de empresa, trabajadores, proveedores y ciclistas. Esta ampliación resolverá de manera definitiva los congestionamientos históricos y mejorará la seguridad en una zona de alto flujo.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, detalló que, aunque la rehabilitación se ejecuta con recursos estatales, el Municipio de Frontera ha desempeñado un papel clave mediante la gestión de permisos, la coordinación de la vialidad, el reforzamiento de rondines de seguridad y la vinculación con Ferromex para agilizar los procesos. Estas acciones han permitido que los trabajos avancen sin retrasos.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de cercanía con la gente para seguir impulsando la competitividad de la ciudad. La alcaldesa agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y sostuvo que esta sinergia entre municipio y estado permite que Frontera avance con orden y rumbo, respondiendo con hechos a la confianza ciudadana.