Yesica Sifuentes Zamora anuncia vigilancia especial en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, aseguró que durante la temporada decembrina se reforzarán las acciones de vigilancia para garantizar un tránsito seguro a los paisanos que cruzan por el municipio rumbo a otros estados.

Señaló que ya se trabaja en un protocolo especial encabezado por Protección Civil y Seguridad Pública, con el fin de que quienes atraviesen la región se sientan acompañados y protegidos. Sobre todo después del 15 de diciembre que es cuando se vislumbra más movimiento.

Sifuentes Zamora destacó que este operativo forma parte del esfuerzo conjunto entre autoridades municipales y estatales, agradeciendo el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo apoyo —dijo— ha permitido consolidar un entorno seguro en Coahuila.

De acuerdo con la alcaldesa, esta coordinación continua ha sido clave para que la entidad se mantenga como la más segura del país, y por lo que todos siguen trabajando de la mano para que continúe así.

Agregó que no se permitirá ningún tipo de abuso o molestia hacia los paisanos durante su trayecto, afirmando que las corporaciones estarán al pendiente para que lleguen con bien a sus destinos. La alcaldesa dijo que la seguridad que ofrece el estado es uno de los motivos por los que miles de familias siguen eligiendo esta ruta para viajar en estas fechas.