Víctor Leija informa sobre avance en programa de vivienda en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que alrededor de 300 personas ya se inscribieron en la plataforma habilitada para el registro de aspirantes al programa de vivienda de la Conavi.

Este avance forma parte del proyecto anunciado meses atrás por la administración municipal en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, el cual contempla la construcción de 118 casas de bajo costo destinadas a familias que buscan acceder a un patrimonio propio.

Leija Vega detalló que las viviendas tendrán entre 60 y 70 metros cuadrados de construcción y estarán asentadas en terrenos de aproximadamente 80 metros cuadrados, lo que permitirá contar con un pequeño patio. La distribución, explicó, fue diseñada para optimizar el espacio y ofrecer a las familias condiciones dignas y funcionales.

El alcalde subrayó que obtener una vivienda no será automático, ya que los solicitantes debieron acreditar una necesidad real de vivienda, especialmente quienes actualmente viven en condiciones precarias o en alquiler.

"El programa busca facilitar el acceso mediante cuotas accesibles, con pagos mensuales estimados en 600 pesos durante un plazo de hasta 30 años, sin necesidad de enganche y cumpliendo únicamente con los requisitos establecidos", dijo el alcalde.

Indicó que Conavi realiza en estos momentos el proceso de filtrado de expedientes para determinar quiénes podrán ser beneficiados con los créditos. "La Conavi iba a hacer un filtro y luego nos lo iba a presentar, ahorita están en eso para ver quiénes se van a beneficiar con los créditos de las viviendas. Estamos esperando que no pase el año para que la constructora empiece a hacer su trabajo", expresó.

El alcalde reiteró que este esfuerzo busca atender la demanda de vivienda en el municipio y dar a más familias la oportunidad de construir un patrimonio propio bajo condiciones accesibles y transparentes.