Carlos Villarreal refuerza vacunación en Monclova: dengue y rickettsia en la mira

Monclova, Coah. - Con el objetivo de reforzar los esquemas de vacunación y fortalecer la prevención de enfermedades transmitidas por vector en la Región Centro-Desierto, el alcalde Carlos Villarreal participó en la Reunión de Coordinación Intermunicipal encabezada por el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, en coordinación con MEJORA Coahuila y los alcaldes de la región, como parte de la estrategia estatal respaldada por el gobernador Manolo Jiménez.

El encuentro permitió consolidar acuerdos para intensificar el combate al dengue y la rickettsia, así como fortalecer la aplicación de vacunas contra sarampión, influenza y COVID-19, entre otras, priorizando la cobertura y el acceso oportuno a los servicios de salud.

Durante la sesión se presentó el panorama epidemiológico actual y se definieron acciones coordinadas para el control de vectores, además de establecer una jornada permanente de vacunación extramuros en centros comerciales, espacios recreativos, instituciones públicas y mediante recorridos casa por casa, acercando los servicios de salud a la población.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre municipios, Secretaría de Salud, MEJORA Coahuila y Gobierno del Estado permite actuar con anticipación ante cualquier riesgo sanitario.

"En Monclova sabemos que la prevención es clave para proteger a nuestras familias. Por eso nos sumamos a esta estrategia regional respaldada por nuestro gobernador Manolo Jiménez, fortaleciendo la coordinación y las acciones oportunas en materia de salud", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y el Programa Mejora, para fortalecer la coordinación interinstitucional y proteger la salud pública con acciones preventivas permanentes en beneficio de las familias de la región.