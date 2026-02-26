Bomberos controlan incendio en Melchor Múzquiz sin heridos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al llamado de auxilio tras registrarse un fuerte incendio en el Ejido La Pray.

El siniestro consumió un amplio pastizal dentro de un área privada que contenía además material diverso, generando alarma entre los habitantes de la zona.

El reporte se recibió alrededor de las 11:34 horas de ayer, momento en que los cuerpos de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar para sofocar las llamas que avanzaban con dirección al callejón Los Novillos, en el sector sur.

El fuego consumió un negocio cercano, lo que incrementó la urgencia de la intervención, de acuerdo con las primeras versiones, este hecho pudo haber sido provocado, aunque las autoridades aún no han confirmado esta hipótesis.

Las llamas arrasaron aproximadamente 400 metros cuadrados de pastizal y destruyeron varias postas de un cercado, ocasionando pérdidas materiales considerables.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas, en tanto, los brigadistas lograron contener el fuego antes de que se extendiera a otras propiedades, evitando así consecuencias mayores para el ejido.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa que pudiera derivar en incendios, además de recomendar medidas preventivas para reducir riesgos en zonas con acumulación de material inflamable.