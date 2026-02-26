Incendio consume árboles monumentales de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio de gran magnitud consumió árboles destacados como monumentos naturales, reconocidos por su tamaño y resistencia, además de un extenso pastizal en un predio propiedad de la empresa Fluorita de México, ubicada en el barrio Los Terreros.

Estos ejemplares eran vitales para el ecosistema urbano y la biodiversidad de la zona, lo que convierte el siniestro en una pérdida significativa para el medio ambiente local.

De acuerdo con reportes oficiales, el fuego se registró la noche del miércoles, día en el que ocurrieron cuatro siniestros en distintas áreas del municipio.

La mayoría de ellos son considerados como posiblemente provocados, situación que ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

El director de Protección Civil Municipal señaló que el daño ecológico ocasionado es irreversible, pues los árboles afectados cumplían un papel fundamental en la regulación climática y en la conservación de especies.

"La pérdida de estos recursos naturales representa un golpe severo para la comunidad y para el equilibrio ambiental", precisó.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado enérgico a la población para evitar conductas que pongan en riesgo el entorno, recordando que se aplicarán sanciones considerables a quienes sean sorprendidos provocando incendios o realizando acciones que atenten contra el medio ambiente.

La advertencia busca frenar la repetición de hechos que, además de destruir la naturaleza, ponen en peligro la seguridad de los habitantes.

La comunidad de Los Terreros se mantiene en alerta y con preocupación ante la frecuencia de estos siniestros.

Vecinos y organizaciones ambientales han manifestado la necesidad de reforzar campañas de prevención y vigilancia, con el objetivo de proteger los espacios naturales que aún permanecen intactos y garantizar un futuro más seguro y sostenible.