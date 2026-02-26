Fuego en Múzquiz: Eduardo N pierde retroexcavadora en incendio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la madrugada del jueves, elementos del cuerpo de bomberos de Múzquiz sofocaron un fuerte incendio registrado en un negocio ubicado en la intersección de las calles Abraham Long y Presidente Juárez, en el barrio La Casa Azul.

La rápida movilización tanto de los cuerpos de emergencia como por parte de las autoridades policiacas, permitió controlar las llamas y evitar que consumiera todo el inmueble.

El siniestro se originó en los patios de las instalaciones del establecimiento conocido como Mundo Corona, donde el fuego consumió por completo una máquina retroexcavadora que se encontraba en el lugar.

El propietario identificado como Eduardo N, de 52 años, presenció la pérdida de la maquinaria, valuada en una suma considerable, de acuerdo con las primeras indagatorias, las autoridades señalaron que el incendio pudo haberse originado a causa de un circuito eléctrico.

Vecinos del sector relataron que las llamas eran visibles desde varios metros de distancia, lo que generó alarma entre las familias que habitan en dicho sector.

Sin embargo, gracias a la intervención de los bomberos, el siniestro fue controlado antes de que representara un riesgo mayor para la comunidad.

Las autoridades municipales exhortaron a los propietarios de negocios y viviendas a revisar sus instalaciones eléctricas de manera periódica, con el fin de prevenir accidentes similares.