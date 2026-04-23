Carlos Villarreal inaugura los Juegos CONADEMS en Monclova

Con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de la juventud a través del deporte, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la inauguración de los Juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS), en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde se dieron cita más de 800 estudiantes de nivel medio superior y 200 entrenadores de las distintas instituciones y disciplinas.

Este torneo se desarrollará los días 23 y 24 de abril y reúne a delegaciones de distintas regiones del estado, consolidando a Monclova como sede de eventos deportivos que promueven la convivencia, el trabajo en equipo y la disciplina. Ser sede de este torneo forma parte de la estrategia que el Gobierno Municipal, a cargo de Villarreal Pérez, realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para impulsar el deporte y el desarrollo de la juventud en el municipio y en todo el estado.

Durante la ceremonia, se dio la bienvenida a las y los participantes, quienes competirán en disciplinas como voleibol, basquetbol, fútbol y atletismo, entre otras, fortaleciendo no solo su formación deportiva, sino también valores fundamentales para su desarrollo personal.

Monclova continúa posicionándose como una ciudad preparada para recibir eventos de este nivel, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos Municipal y Estatal, así como de la inversión en infraestructura deportiva y espacios adecuados para la práctica del deporte.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de estos encuentros para la formación de las y los jóvenes: "Nos da mucho gusto recibirlos en Monclova. Aquí creemos en el deporte como una herramienta para crecer, aprender y construir un mejor futuro. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos generando oportunidades para que nuestra juventud se desarrolle en todos los sentidos".

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal continúa generando espacios para la participación juvenil, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo la proyección de Monclova como una ciudad activa, competitiva y con oportunidades para las nuevas generaciones.