Denuncia penal contra director por acoso en Secundaria Federal No. 7 de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La integridad y ética profesional en el sector educativo estatal se encuentran bajo escrutinio tras la formalización de una denuncia penal contra Felipe de Jesús N, actual director de la Secundaria Federal No. 7 "José Vasconcelos". La querella, radicada bajo el expediente 11983/SAL/UAI/2025, detalla una sistemática campaña de hostigamiento sexual y laboral en agravio de una profesora del plantel. La denunciante, identificada como Ana N, relató que las conductas inapropiadas iniciaron poco después de que el directivo asumiera el cargo. Según el testimonio, tras rechazar diversas proposiciones de índole sexual y presiones para encuentros fuera del ámbito profesional, comenzó una etapa de represalias laborales, vigilancia extrema y amenazas. "Informé de lo que estaba pasando a mis autoridades inmediatas; sin embargo, no recibí el apoyo necesario, ya que la persona denunciada continuó en su puesto", declaró la docente, quien lamentó la omisión de las instancias administrativas escolares. Además de las acusaciones de acoso, la bitácora de la profesora registra preocupantes muestras de falta de ética y sensibilidad humana por parte del directivo. Ante la solicitud de apoyo para alumnos con tendencias suicidas, Felipe de Jesús N habría respondido con comentarios despectivos e incitaciones a la autolesión, minimizando la gravedad de la salud mental del alumnado. Actualmente, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) integra la carpeta de investigación, la víctima original ha sido reubicada de plantel, una medida que califica como insuficiente frente a las calumnias que el señalado presuntamente continúa difundiendo en su contra.

1 / 1 La documentación presentada ante la Fiscalía General del Estado presume los delitos de hostigamiento sexual, acecho y amenazas en contra del directivo Felipe de Jesús "N". ❮❯