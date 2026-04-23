Magaly Hernández alerta sobre consumo de drog4s en escuelas

SALTILLO, COAHUILA.- La diputada local Magaly Hernández alertó sobre el creciente problema de consumo de drogas en escuelas, particularmente entre estudiantes cada vez más jóvenes, lo que ha encendido las alarmas entre docentes y autoridades educativas.

Durante una entrevista, la legisladora señaló que maestros han manifestado su preocupación ante el aumento de la violencia en los planteles, fenómeno que, aseguró, está vinculado en parte a la drogadicción. "Ya no se presenta únicamente en jóvenes de secundaria o preparatoria, sino también en nivel primaria", afirmó.

Aumento de consumo de drogas en escuelas

De acuerdo con reportes canalizados a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el rango de edad de inicio en el consumo ha disminuido significativamente, ubicándose actualmente entre los 10 y 14 años. "Esto nos obliga a actuar de inmediato con protocolos preventivos que permitan detectar cambios de conducta y brindar acompañamiento oportuno", subrayó.

Hernández reconoció la existencia de programas federales y estatales de prevención, como campañas contra el consumo de fentanilo y otras sustancias, pero criticó la falta de seguimiento a los casos detectados. En ese sentido, hizo un llamado a reforzar la implementación de estas estrategias tanto en escuelas públicas como privadas.

Medidas de control en planteles educativos

En cuanto a las medidas de control dentro de los planteles, la diputada mencionó que se trabaja en nuevos lineamientos relacionados con videovigilancia, uso de dispositivos móviles y revisiones escolares. No obstante, enfatizó que estas acciones deben evitar confrontaciones con padres de familia y priorizar la regulación. Como ejemplo, destacó programas piloto en los que estudiantes dejan sus teléfonos celulares al inicio de clases, lo que ha generado resultados positivos como la reducción del acoso digital, mayor convivencia y mejor concentración académica.

Respecto a cómo ingresan las drogas a las escuelas, Hernández explicó que en muchos casos son los propios alumnos quienes las introducen, ya sea por influencia externa o porque las toman de familiares consumidores. "Los niños son muy hábiles para ocultarlas, y sin protocolos claros no podemos realizar revisiones sin la presencia de los padres", indicó.