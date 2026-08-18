Carlos Villarreal da inicio al ciclo escolar en Monclova: apoyo a estudiantes

Con el objetivo de fortalecer la formación de las nuevas generaciones y contribuir a generar mejores oportunidades para las y los estudiantes, el alcalde Carlos Villarreal estuvo presente en el inicio del ciclo escolar 2026-2027 del COBAC Plantel Prepa 24, junto a Leonardo Jiménez, director general del COBAC, y Rosa Edith Campos, directora del plantel, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

El inicio de este nuevo periodo académico representa una oportunidad para refrendar el compromiso de seguir impulsando una educación de calidad que permita a las y los jóvenes desarrollar sus capacidades y avanzar en su preparación profesional, y fortalezca los programas que impulsa el gobernador Manolo Jiménez.

El Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con las instituciones educativas y las familias, sumando esfuerzos para generar mejores condiciones para el desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones.

"Les deseo mucho éxito en este nuevo ciclo escolar. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para que nuestros jóvenes tengan las herramientas y oportunidades necesarias para alcanzar sus metas. Ustedes son parte fundamental del futuro de Monclova y queremos que encuentren en su ciudad las condiciones para crecer y salir adelante", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y las familias para fortalecer la educación, impulsar el talento de las nuevas generaciones y construir mayores oportunidades para las y los jóvenes de Monclova.