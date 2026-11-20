La falta de definición del Gobierno Federal sobre el modelo de explotación y participación de la iniciativa privada mantiene detenido el proyecto del gas shale en Coahuila, reconoció el Secretario de Fomento Económico, quien urgió a acelerar las decisiones para concretar un proyecto que se convertiría en un parteaguas económico para la región.

Luis Olivares Martínez señaló que aunque la presidenta de México manifestó su apertura para impulsar esta industria, todavía no existe certeza de cuándo comenzará, ni bajo qué esquema operará. Dijo que corresponde al Gobierno Federal, a través de PEMEX, establecer las condiciones para la extracción, por lo que esto mantiene detenido el proceso.

Señaló que las empresas interesadas en participar tampoco tienen claridad sobre el modelo de colaboración público-privada, situación que mantiene detenido el avance en la definición del proyecto. Hasta el momento no se tiene una fecha de arranque, ya que se preveía que este año pudiera iniciar, lo cual no ocurrió, por lo que las autoridades estatales piden al Gobierno Federal que acelere el proceso.

"Yo pensé que iba a ser en el 2026, pero ya se nos va a acabar el 26 y todavía no existen la certeza de que vaya a iniciar, esperemos que se dé en 2027 y pueda iniciar el desarrollo de esta industria".

Consideró que la explotación del gas shale representaría una alternativa para impulsar la recuperación económica de las regiones Centro y Carbonífera, afectadas por el cierre de AHMSA. Olivares indicó que el Gobierno estatal ha participado en mesas técnicas con autoridades federales y se puso a disposición información especializada que anteriormente concentraba el clúster energético.

Señaló que Monclova podría convertirse en un punto estratégico para establecer un centro de negocios relacionado con el gas shale, debido a su ubicación y cercanía con la cuenca, que se extiende hasta la frontera, y ya existen conversaciones con cámaras empresariales locales para impulsar esa posibilidad.

Sin embargo, cualquier avance dependerá de que el Gobierno federal, mediante Pemex, defina el formato de operación con la iniciativa privada, mientras el Estado continuará gestionando las condiciones necesarias para acelerar el proyecto.