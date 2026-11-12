Carlos Villarreal Pérez anuncia construcción de preparatorias en Monclova

La construcción de la primera preparatoria del sistema Margarita Maza de Juárez está por comenzar en Monclova, como parte de un proyecto coordinado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el Municipio, que contempla cuatro planteles adicionales con una inversión cercana a los 80 millones de pesos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el programa arrancará durante la segunda quincena de noviembre y que la participación municipal consistirá en la construcción de cuatro preparatorias, cada una con una inversión aproximada de 20 millones de pesos.

Explicó que contemplan otras obras que forman parte del esquema de inversión En Equipo le Entramos, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el cual se adelantan proyectos que originalmente estaban contemplados en la agenda municipal para 2027.

Acciones de la autoridad

El edil señaló que el programa ya comienza a tomar forma con diferentes obras en el estado y que, además de las preparatorias, contempla proyectos de infraestructura urbana en Monclova.

Entre ellos mencionó una plaza en el sector Nogalar, cuya construcción presenta avances y cuyo arranque está previsto para la próxima semana. También se iniciará otra obra en la colonia Obrera, en el segundo y tercer sector, detrás de la plaza Raúl Galata.

Asimismo, indicó que ya se realizaron trabajos de planeación en el sector Asturias, como parte de las obras complementarias que se tenían programadas para el próximo año y que ahora podrán ejecutarse de manera coordinada con el Estado.

Proyectos educativos en Monclova

Por otra parte, Villarreal Pérez informó que la próxima semana se entregarán algunas techumbres escolares y comenzará la construcción de otras, como parte de un paquete de inversión cercano a los 20 millones de pesos.