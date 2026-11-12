Jorge Mtanous lanza Encuentro de Negocios 2026 en Monclova

Fortalecer la industria de la Región Centro, aprovechar la capacidad de las empresas locales y consolidar nuevas relaciones comerciales son los objetivos del Encuentro de Negocios 2026, organizado por Canacintra Monclova, en la que se tienen la participación de más de 70 empresas.

Durante el día de ayer se llevó a cabo el arranque del Encuentro de Negocios que se llevará a cabo este 11 y 12 de noviembre y que busca fortalecer la relación comercial entre empresas locales y proveedores.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra destacó que la región Centro cuenta con una importante vocación industrial, experiencia en los sectores metalmecánico, manufacturero, de transformación y servicios, así como con una fuerza laboral especializada que representa uno de sus principales activos.

Ante autoridades estatales y municipales, representantes empresariales y participantes del sector industrial, señaló que las condiciones económicas que ha enfrentado la región hacen necesario evolucionar, diversificar la actividad productiva y fortalecer las capacidades de las empresas establecidas.

Explicó que, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y municipio, se busca atraer nuevas oportunidades de empleo y conseguir que las compañías locales tengan mayor participación en los proyectos que impulsen el desarrollo de Coahuila.

Acciones de la autoridad

En ese sentido dijo que el Encuentro de Negocios representa una oportunidad para vincular compradores y proveedores, identificar necesidades de las empresas y encontrar soluciones dentro de la propia región, de manera que los contactos comerciales puedan convertirse en contratos.

Durante el primer día de actividades se realizaron conferencias y se instalaron stands para presentar productos, servicios, además de propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Mtanous Falco llamó a los empresarios a aprovechar el espacio para establecer alianzas y demostrar que la industria regional cuenta con capacidad, calidad y competitividad para integrarse a proyectos de mayor alcance.

Afirmó que Canacintra continuará trabajando para generar alianzas y abrir espacios que permitan fortalecer a las empresas, al considerar que impulsar su crecimiento también significa consolidar la industria y la economía de la Región Centro.