A sus 61 años, encontró empleo

Entre metros de guirnaldas enredadas y los preparativos del monumental pino y villa navideña, Juan Francisco López encontró una oportunidad para llevar dinero a casa.

A sus 61 años, sabe que conseguir trabajo no es sencillo, por lo que cada jornada representa un ingreso que agradece.

Desde las ocho de la mañana participa en las labores de preparación de Villa Magia Coahuila, donde su tarea consiste en desenredar las guirnaldas que serán utilizadas para decorar el árbol monumental y apoyar en los trabajos previos al montaje.

Aunque por ahora las actividades son tranquilas, explicó que los trabajos de mayor intensidad comenzarán con la llegada del personal especializado procedente de la Ciudad de México, encargado de instalar las estructuras con equipo y herramientas de seguridad.

"Viene gente especializada de México a armar todo esto, porque ellos traen cintos y todo; nosotros nomás apoyamos", comentó.

Para Juan Francisco, este empleo temporal significa mucho más que colaborar en la instalación de los adornos navideños. Representa una oportunidad de obtener ingresos en una etapa de su vida en la que las puertas del mercado laboral parecen cerrarse. Su oficio es la elaboración de hornos de ladrillo refractario, una especialidad que lo ha llevado a trabajar en ciudades como Saltillo y Monterrey.

Sin embargo, actualmente depende de que alguien solicite sus servicios o lo contrate para trabajos específicos.

"Yo trabajo haciendo horno refractario, donde me contraten. Tengo la especialidad y experiencia, pero aquí no hay...", relató.

Por ahora, desconoce cuánto recibirá por las jornadas que labore en el montaje, pero agradece haber encontrado esta oportunidad que le permitirá obtener un ingreso.

"Gracias a Dios sí", respondió cuando se le preguntó si este trabajo le ayudará a llevar dinero a casa.

Mientras las guirnaldas comienzan a desenredarse y el monumental pino espera tomar forma, Juan Francisco continúa con sus labores. Para él, detrás de cada adorno navideño también existe una historia de esfuerzo y la necesidad de encontrar oportunidades para salir adelante.