Kalionchiz pide fondo de apoyo para trabajadores de AHMSA en Monclova

El diputado federal Theo Kalionchiz exigió destinar 3 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2027 para crear un fondo de apoyo para los trabajadores de AHMSA que continúan esperando de una solución a la crisis de la siderúrgica.

Durante la discusión en lo particular del presupuesto, el legislador coahuilense presentó nuevamente la iniciativa para que el Gobierno Federal contemple recursos que permitan atender las consecuencias de la crisis de AHMSA.

Desde la tribuna del Congreso de la Unión, el legislador señaló que no se puede seguir postergando una respuesta para más de 17 mil trabajadores que enfrentan dificultades económicas y para sostener a sus familias.

Advirtió que la paralización de la acerera no sólo ha golpeado a quienes dedicaron años de su vida a la empresa, sino que también ha provocado graves afectaciones económicas y sociales en Monclova, las regiones Centro y Carbonífera.

El diputado comentó que el Presupuesto Federal debe contemplar una partida específica que permita avanzar en una solución y dar certeza a las familias de las indemnizaciones que legalmente les corresponden.

El legislador priista mantiene la crisis de AHMSA entre las prioridades de su agenda, al llevar las demandas de los trabajadores a la tribuna del Congreso y a los trabajos de la Comisión de Trabajo, de la cual es secretario.

Asimismo, solicitó que se considere un fondo de apoyo para los trabajadores mineros, también afectados por la crisis de la industria en Coahuila.