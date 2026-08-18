Inversión de Carlos Villarreal mejora infraestructura en Monclova

Con una inversión superior a 1.5 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la pavimentación de más de 200 metros lineales de la calle Alberto Stone, en el fraccionamiento Los Reyes.

La obra, que forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, se realizará en el tramo comprendido entre las calles Mártires de Cananea y Sección 147. Villarreal Pérez señaló que el proyecto se desarrolla en coordinación con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante el arranque, el alcalde destacó que, además de la pavimentación, se trabaja con los vecinos en la revisión de las conexiones de agua y drenaje para atender las necesidades del sector. "Aquí haciendo la tarea con los vecinos también del tema de las conexiones con tema desde agua y drenaje y que de esta manera se sigue viendo un avance en este sector", señaló.

Recordó que semanas atrás se realizaron trabajos relacionados con las líneas de agua en la zona y explicó que también se mantiene coordinación con sectores como la colonia Cedros y el fraccionamiento Los Reyes, así como con el municipio de Frontera, para atender la situación del arroyo. Villarreal Pérez indicó que las recientes lluvias provocaron afectaciones en el área, por lo que se trabaja en la generación de un bordo que permita evitar que el agua se dirija hacia las viviendas y encauzarla directamente hacia el arroyo.

"Estamos generando un bordo para que no venga el agua para estos lados y que el cauce se vaya directo como lo tiene el arroyo", explicó. El alcalde agregó que se mantiene comunicación con los vecinos para informarles sobre los avances y definir la ruta de trabajo, a fin de que las obras de infraestructura se desarrollen de manera coordinada y no resulten afectadas por problemas hidráulicos.