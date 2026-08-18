Conflicto familiar por custodia de hija mayor en Coahuila

Una disputa familiar por la custodia de la hija mayor, de siete años, derivó en acusaciones, agresiones y una denuncia pública por parte de Carlos Martínez Almanza, quien pidió la intervención de las autoridades para evitar nuevos enfrentamientos con integrantes de su familia.

El padre de tres niñas aseguró que la custodia de las menores corresponde a él y a su esposa, Marcela Berniz Rel Sandová, y sostuvo que el conflicto se concentra en la hija mayor, debido a que su madre pretende llevársela desde temprana hora a sus actividades y ventas.

Martínez Almanza afirmó que tanto él como su esposa fueron agredidos físicamente el día anterior, presuntamente por familiares, y mostró lesiones que, dijo, fueron provocadas con palos. También aseguró que durante el altercado una persona sacó un arma blanca cerca de su domicilio.

Ante esta situación, pidió a las autoridades establecer medidas de protección para evitar que sus familiares se acerquen a él, su esposa y sus hijas. "Queremos que intervengan, que pongan una restricción, que no se nos acerquen y que no nos molesten", expresó.

El entrevistado explicó que tiene tres hijas con su esposa, pero que el conflicto familiar se concentra en la niña mayor, de siete años. Afirmó que su madre busca llevarse a la menor desde las 5:00 horas para acompañarla a sus actividades comerciales, situación que, dijo, le preocupa debido a que anteriormente sufrió un accidente cuando se trasladaba a esa hora para vender.

Según su versión, el problema también se relaciona con que su madre no respeta su autoridad como padre y ha realizado señalamientos en su contra y contra su esposa. Martínez Almanza rechazó las acusaciones de violencia contra la menor y afirmó que la niña ha rendido declaraciones en dos ocasiones ante autoridades, sin que, según dijo, se hayan acreditado golpes o maltrato.

"Mi hija ya dio su declaración; ya van dos declaraciones anteriormente y no hay golpes, no hay violencia, no hay nada", afirmó. El padre también aseguró que la menor acude a la escuela y que puede verificarse ahí su situación. Señaló que la niña presenta hiperactividad, pero negó que esto represente algún problema de conducta.

El entrevistado sostuvo además que las tres menores permanecen bajo su cuidado y el de su esposa, debido a que no cuentan con otra persona que pueda hacerse cargo de ellas mientras trabajan.

Martínez Almanza relató que su familia vende tamales en distintos puntos y que los enfrentamientos han ocurrido incluso en los lugares donde realiza su actividad comercial. Aseguró que anteriormente también fue agredido por su hermano mientras se encontraba vendiendo en la zona de Vizcaya. "Ya estamos cansados de que donde estemos vendiendo, donde estemos viviendo, tanto vaya mi mamá a ofendernos, vayan a agredirnos", manifestó.

También denunció la difusión de señalamientos en redes sociales que, según afirmó, afectan su imagen y la de su esposa. "Que ya dejen de subir cosas al internet que no son, que me dejen de molestar, de agredirme donde vendo, donde ando", pidió. El hombre sostuvo que busca que las autoridades revisen las acusaciones en su contra y que se establezcan medidas para frenar las agresiones y el contacto no deseado con sus familiares.

La familia señaló que cuenta con documentación relacionada con las revisiones realizadas a la menor y pidió que su situación sea aclarada ante las autoridades correspondientes. El caso involucra a Carlos Martínez Almanza, su esposa Marcela Berniz Rel Sandová, su madre Sandra Guadalupe y la menor Sandra Leticia Martínez Rajel, de acuerdo con los datos proporcionados durante la entrevista.