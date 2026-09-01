Monclova: Carlos Villarreal anuncia actividades para el mes patrio

El Ayuntamiento de Monclova prepara el programa de actividades para septiembre, considerado el mes patrio, con eventos musicales, el desfile cívico y una cabalgata programada para el domingo 20 de septiembre.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio a conocer que los festejos buscan fortalecer las tradiciones y rescatar momentos históricos relacionados con la Independencia de México y con acontecimientos registrados en la región.

Explicó que, como ocurrió el año pasado, se retomará el suceso histórico relacionado con la aprehensión de Miguel Hidalgo mediante una cabalgata, que este año se realizará el 20 de septiembre.

Villarreal Pérez señaló que septiembre representa también un momento para fomentar la unidad entre los mexicanos y fortalecer a las familias de Monclova.

En cuanto a las actividades del 15 de septiembre, informó que se contará con la presentación de Mr. Chivo y Tropa Estrella, dos agrupaciones que habían sido solicitadas por la ciudadanía.

El alcalde explicó que originalmente no fue posible empatar sus presentaciones con las fechas de la feria, por lo que se aprovechó la celebración del Grito de Independencia para incluirlas en el programa de actividades.

Los festejos continuarán el 16 de septiembre con las actividades correspondientes al desfile cívico.