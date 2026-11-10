Inicia rehabilitación de cancha deportiva en Monclova: Carlos Villarreal

Con una inversión cercana a los 800 mil pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, inició la rehabilitación integral de una cancha deportiva en la colonia Colinas de Santiago, como parte del plan de inversión Prendamos Monclova.

Los trabajos se realizan en el espacio ubicado entre la calle Indios Coahuiltecos y la avenida General Alfonso Reyes, donde se instalarán tableros de basquetbol, porterías para futbol, iluminación y gradas, además de aplicar pintura de alta resistencia.

La rehabilitación de la cancha busca ofrecer espacios adecuados para la práctica deportiva y el esparcimiento.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que el proyecto busca recuperar este espacio de convivencia y ofrecer a niñas, niños y jóvenes áreas adecuadas para la práctica deportiva y el esparcimiento.

Detalló que los casi 800 mil pesos corresponden al recurso asignado para esta primera etapa de intervención.

La inversión de 800 mil pesos corresponde a la primera etapa del proyecto de rehabilitación integral.

Agregó que, como parte de las acciones previstas para el sector, también se contempla realizar trabajos de pavimentación y recarpeteo.

Por otra parte, se anunció que en las próximas semanas comenzará la construcción de una preparatoria en la colonia, proyecto que será posible mediante las gestiones del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante el Gobierno federal.