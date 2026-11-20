Una familia solicitó el apoyo de la ciudadanía a través de redes sociales para localizar una motocicleta que fue robada del estacionamiento de Central de Dulces, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, cerca del cruce con el bulevar Francisco I. Madero, en Monclova.

De acuerdo con la publicación difundida originalmente por Sergio Reyna García y compartida por Alexa Martínez, el robo ocurrió alrededor de las 17:16 horas en el área de estacionamiento del establecimiento comercial.

Acciones para la recuperación del vehículo

Los afectados señalaron que la motocicleta sustraída es de modelo antiguo, pero representaba su único medio de transporte para acudir a la escuela y a la secundaria, además de ser utilizada por el jefe de familia para trasladarse a su trabajo.

Con el objetivo de recuperar el vehículo, los denunciantes difundieron imágenes de los presuntos responsables para que la comunidad ayude a identificarlos y aportar información sobre su paradero.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconoce si los propietarios ya interpusieron la denuncia formal correspondiente ante las autoridades.