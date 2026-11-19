La Secretaría de Salud esperará la resolución de la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades y acciones internas por la muerte de Eliet, la bebé de dos meses que falleció el pasado 14 de noviembre en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

Atención médica y condiciones de la paciente

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que la menor llegó al hospital en condiciones delicadas y recibió atención médica, pero precisó que el expediente clínico y toda la documentación del caso están en poder de la Fiscalía.

"Una niñita de dos meses llegó al hospital, llegó delicada de salud, se le estuvo atendiendo y todo eso. Pero todo el expediente que se tiene lo tiene la Fiscalía", declaró.

Explicó que la dependencia estatal esperará los resultados de las investigaciones ministeriales para establecer qué acciones corresponden.

Investigación y posibles responsabilidades

Cuestionado sobre la situación laboral del enfermero señalado por los familiares, Aguilar Arocha no confirmó si fue dado de baja y señaló que todavía revisan qué ocurrió al interior del hospital.

Indicó que las posibles medidas administrativas dependerán de la resolución de la Fiscalía y de los resultados de las investigaciones.

El funcionario aseguró que la Secretaría de Salud está dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales y que se les ha proporcionado toda la información, incluido el expediente clínico de la paciente.