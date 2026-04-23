Monclova celebra el Día del Niño: Carlos Villarreal invita a las familias

El Ayuntamiento de Monclova lanzó la invitación a todas las familias para celebrar el Día del Niño y de la Niña, este martes 28 de abril a partir de las 5:30 de la tarde en la cancha del campo deportivo Luis Martínez Garibay, ubicada en el sector oriente de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se prepara un evento pensado para que las niñas y niños disfruten una tarde llena de diversión, convivencia y entretenimiento, con múltiples actividades recreativas.

Detalló que el festejo contará con juegos mecánicos, música, espectáculos y diversas sorpresas, además de la presentación principal del show de Campa Brothers, que será uno de los atractivos principales para los asistentes.

"Queremos que las familias pasen un rato agradable, habrá diferentes shows y actividades durante toda la tarde para que los reyes y reinas del hogar disfruten en grande", expresó el edil.

Asimismo, señaló que el evento está abierto para toda la ciudadanía, con el objetivo de brindar un espacio de convivencia familiar y celebrar a la niñez monclovense en su día.

Las autoridades reiteraron la invitación a acudir y ser parte de esta celebración, que busca reunir a las familias en un ambiente festivo y seguro.