El gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal invita a las familias a disfrutar del Gran Encendido del Pino de Villamagia Coahuila 2026, una celebración que llevará la magia de la Navidad a la plaza principal de Monclova este domingo 29 de noviembre, a las 7:00 de la tarde, con entrada gratuita y un espectáculo especial de K-Pop Demon Hunters.

Villamagia Coahuila es un proyecto impulsado por el gobernador Manolo Jiménez a través de Inspira Coahuila, que dirige la señora Paola Rodríguez, y que por cuarto año consecutivo llegará de manera simultánea a cinco sedes: Monclova, Torreón, Parras, Saltillo y Múzquiz. Después del encendido, el espacio permanecerá abierto al público hasta el 6 de enero de 2027.

Para el evento de inauguración, se tiene preparado un programa de actividades para todas las edades, que comenzará a las 5:30 de la tarde con la apertura de puertas y del carrusel, que contará con servicio gratuito durante todos los días que permanezca instalada Villamagia. También se tendrá la salida de 21 botargas desde tres puntos distintos, la llegada de Santa a la Fábrica de Santa y la entrega de chocolate caliente y pan para los asistentes.

A las 6:00 de la tarde iniciará el espectáculo navideño infantil de PictorysShow, mientras que a las 7:00 se llevará a cabo la bienvenida y presentación de autoridades. Posteriormente, el alcalde Carlos Villarreal dirigirá un mensaje a las familias, seguido de la participación del gobernador Manolo Jiménez. A las 7:15 de la tarde se realizará la cuenta regresiva para dar paso al encendido oficial de Villamagia, acompañado de un espectáculo de pirotecnia. La celebración continuará con un minishow con premios y, de las 7:40 a las 8:40 de la noche, con la presentación especial de K-Pop Demon Hunters.

"Queremos que las familias de Monclova disfruten de esta época tan especial, que puedan venir con sus hijos y seres queridos a compartir momentos de alegría y vivir la magia de la Navidad”, enfatizó el alcalde Carlos Villarreal.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado para promover la convivencia familiar, fortalezcan las tradiciones y brinden espacios de recreación para las familias de Monclova.