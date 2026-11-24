Presenta Gobernador su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado; destaca estabilidad, diálogo, coordinación entre poderes y resultados en los 38 municipios

Expuso el cumplimiento de los compromisos establecidos en su campaña como una agenda para Mejorar la Calidad de Vida, respaldado por los resultados en seguridad, economía, infraestructura y desarrollo social

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de noviembre de 2026.-Al presentar su Tercer Informe de Gobierno en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó que, durante los primeros tres años de su administración, en equipo con los distintos órdenes de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, los municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil, se ha dado gobernabilidad, estabilidad y rumbo a Coahuila.

"¡Gobernabilidad, calidad de vida y resultados contundentes! Asistimos al Congreso de Coahuila para entregar y dar un mensaje sobre nuestro 3er Informe de Gobierno. Vamos a seguir trabajando con todo pa'delante ¡Muchas gracias Coahuila!", destacó el gobernador.

Ante las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura, el Mandatario estatal señaló que estos tres años han sido de trabajo intenso, acuerdos y resultados, en los que se ha privilegiado el diálogo, el respeto institucional y la coordinación para mantener a Coahuila en condiciones de paz, seguridad y desarrollo.

“Hace tres años asumimos el compromiso de llevar a Coahuila al siguiente nivel y hoy podemos decir que le hemos entrado con todo. En estos tres años, juntos, hemos dado gobernabilidad a Coahuila. Hemos mantenido una relación de respeto entre los poderes, trabajando por encima de cualquier diferencia partidista y poniendo siempre por delante el bienestar de nuestra gente”, expresó.

Durante su mensaje, Manolo Jiménez dio lectura a los compromisos asumidos ante las y los coahuilenses durante su campaña, retomando los planteamientos de su proyecto de gobierno y exponiendo los avances y resultados alcanzados en cada uno de sus principales ejes de trabajo.

En materia de seguridad, informó que se han destinado 12 mil millones de pesos durante la administración; construido 18 cuarteles y cinco arcos de seguridad carreteros; instalado más de mil cámaras y entregado 568 patrullas, unidades tácticas y vehículos blindados. Destacó que, por primera vez desde que se realiza la medición correspondiente del INEGI, Coahuila se posicionó como el estado más seguro de México y cuenta con tres de las diez ciudades más seguras del país.

En desarrollo social, señaló que mediante 50 programas se ha beneficiado a más de 500 mil familias; se han destinado tres mil millones de pesos, en coordinación con los municipios, para mejorar los servicios públicos de las 38 localidades, y nueve mil familias han obtenido certeza jurídica sobre su patrimonio mediante programas de escrituración.

Respecto a infraestructura, destacó una inversión cercana a los seis mil millones de pesos en grandes obras durante estos tres años, con proyectos estratégicos en las cinco regiones. Asimismo, anunció que ya están en marcha los proyectos de Mega Obras Coahuila 2029, con una inversión superior a los 14 mil millones de pesos para siete obras prioritarias.

En educación, resaltó la entrega de útiles escolares gratuitos a 500 mil estudiantes, uniformes y zapatos a 91 mil alumnos, así como el inicio de un programa para construir 100 techumbres escolares y 16 nuevas preparatorias. A través de la estrategia Inspira Coahuila, más de 364 mil estudiantes aprenden inglés mediante Level Up y se fortalecen programas de liderazgo, becas y atención socioemocional.

En desarrollo económico, el gobernador informó que Coahuila ha concretado 222 inversiones provenientes de 19 países, por un monto de 190 mil millones de pesos, que representan la generación de 86 mil nuevos empleos. Reiteró que la entidad se mantiene entre los referentes nacionales en producción automotriz, autopartes, carros de ferrocarril, plata refinada y leche.

En salud y atención social, destacó una inversión de 300 millones de pesos para el programa Veamos la Discapacidad, el fortalecimiento de hospitales generales y 133 centros de salud, un incremento del 70 por ciento en consultas y un abasto de medicamentos del 85 por ciento. Además, mediante Salud Popular se brinda atención a 40 mil adultos mayores.

En turismo, resaltó la realización de eventos de alcance nacional, el fortalecimiento de la Ruta Vinos y Dinos y el posicionamiento de Coahuila como el estado del norte con más Pueblos Mágicos. Como ejemplo, mencionó el Rodeo Saltillo, que registró más de 125 mil asistentes, 95 por ciento de ocupación hotelera y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos.

El Mandatario estatal subrayó que estos resultados son producto de una forma de gobernar basada en la coordinación y la construcción de acuerdos, en la que Coahuila está por encima de cualquier color partidista.

Al dirigirse a las y los legisladores, reconoció la disposición de las distintas fuerzas políticas para mantener una relación institucional de armonía, diálogo y respeto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, condiciones que han contribuido a preservar la estabilidad y la gobernabilidad del estado.

“En Coahuila no hay lugar para la polarización: aquí no hay izquierdas ni derechas, sino puro pa'delante. Coahuila está por encima de cualquier color partidista”, puntualizó.

Finalmente, Manolo Jiménez reiteró que su administración continuará trabajando en los 38 municipios, dando seguimiento a los compromisos establecidos con la ciudadanía y consolidando los proyectos que permitirán impulsar el desarrollo de todas las regiones.

“Vamos a la mitad del camino y vamos con todo pa'delante. La mejor manera de corresponder a la confianza de las y los coahuilenses es cumpliendo”, concluyó.