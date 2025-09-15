Regidor Alfonso Almaraz falta a sesión de Leyes en Monclova

El regidor morenista de la cartera de Tecnología e Innovación, Alfonso Almaraz, faltó a la sesión de cabildo donde se aprobaron las Leyes de Ingresos y Egresos 2026, mientras en redes sociales continuaba presumiendo apuestas y lujos en Las Vegas, Nevada.

Mientras en la presidencia de Monclova se abordaba el tema de los impuestos y gastos públicos del próximo año, el espacio del funcionario lucía vacío pues había justificado su ausencia, alegando "situaciones personales", pero en redes sociales compartió videos jugando en casinos y asistiendo a eventos exclusivos.

Videos difundidos en plataformas digitales, así como en su misma cuenta de Facebook, mostraron al regidor apostando fichas de más de 3 mil dólares, equivalentes a casi 60 mil pesos, participando en carreras de caballos virtuales, paseando por el Strip y llegando al Allegiant Stadium, sede de los Raiders de la NFL.

El fin de semana también presumió su asiento en primera fila para la pelea del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez contra Terence Crawford.

El viaje de lujo se suma a críticas recientes: hace dos semanas, Almaraz fue señalado por portar un reloj de casi medio millón de pesos. En aquella ocasión, respondió que era empresario y que poseía piezas aún más costosas.

Almaraz percibe un sueldo mensual cercano a los 40 mil pesos como regidor, financiado con recursos públicos, además de un pago por su papel como vocero de Morena Coahuila, proveniente de las prerrogativas del partido.

Su ostentación contrasta con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a la "justa medianía" y con la crisis económica que enfrenta Monclova tras la quiebra de AHMSA.