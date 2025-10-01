Carlos Villarreal encabeza Consejo Ciudadano de Seguridad Municipal en Feria Monclova 2025

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Municipal, realizada en coordinación con instancias federales, estatales y municipales en materia de seguridad. Durante la reunión se presentó la estrategia de seguridad y protección civil para la operatividad de la Feria Monclova 2025, que tomará como referencia las acciones implementadas a través del Modelo Coahuila, del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante los eventos del Teatro del Pueblo, que concentran la mayor afluencia, se reforzará la presencia de elementos de las distintas corporaciones para que la ciudadanía pueda disfrutar de manera consciente y responsable, manteniendo un ambiente familiar y seguro.

Cabe destacar que, durante la reunión del Consejo de Seguridad, se presentaron los informes de resultados de Pronnif y del Grupo de Reacción Centro, como parte de las acciones permanentes en favor de la seguridad ciudadana.

"En seguridad, ni un paso atrás. Siempre vamos pa'delante, como lo dice nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas. Para nosotros la prioridad es que la Feria Monclova 2025 sea un espacio seguro y familiar, donde todas las familias puedan disfrutar con tranquilidad, gracias al trabajo conjunto de las corporaciones de seguridad y protección civil", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

El Gobierno Municipal seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las distintas corporaciones, para mantener un entorno seguro que brinde confianza a todas las familias monclovenses.