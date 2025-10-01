Gran respuesta al programa Aquí Vamos Gratis en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que en el primer día de operaciones del programa "Aquí Vamos Gratis" se tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, en donde se apreció un lleno total de las unidades en diversos horarios.

Asimismo, se constató el entusiasmo de la ciudadanía al tener una nueva alternativa de movilidad que apoyará su economía familiar, y que a su vez permitirá ir reduciendo el uso de automóviles particulares para utilizar el transporte público.

Por la mañana, en la colonia Valencia, a las 5:30 de la mañana, el Alcalde dio el banderazo de arranque a las rutas troncales gratuitas del "Aquí Vamos Gratis", tal y como se había anunciado.

De manera simultánea iniciaron operación sin contratiempos todas las rutas troncales con recorridos de oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur, mismas que fueron ocupadas por las y los saltillenses.

En su mensaje, el alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas para el desarrollo de este programa social universal que beneficiará a miles de familias saltillenses.

"Aquí Vamos Gratis" cuenta con 35 camiones nuevos, de cama baja, climatizados, con internet, capacidad para hasta 77 pasajeros y choferes bien capacitados, uniformados y con supervisión permanente del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS.

Quienes deseen acceder a cualquiera de las rutas troncales deberán presentar su tarjeta "Aquí Vamos Gratis", misma a la que pueden acceder en cualquiera de los 13 puntos fijos de credencialización. Durante las primeras semanas de operación del programa, la ciudadanía puede acceder al servicio sin presentar la credencial.

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la población además a consultar las paradas oficiales de las rutas troncales del programa "Aquí Vamos Gratis" en: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1SBCk7i4he38cuoCmMvcScukCjM5QB4E&ll=25.47423268645137%2C-101.01714991973012&z=18.

Las rutas troncales operan de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche, de lunes a viernes, con frecuencias de 10 a 15 minutos en hora pico; y sábados de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, ambos días con frecuencias de 20 a 25 minutos.

Rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis"

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte iniciará en la colonia Santa Elena, bajará a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanzará por Santa Lucía y dará vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorporará a Huachichiles y después hacia Rayados.

Bajará por la avenida Las Teresitas y dará vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continuará sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Hidalgo hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirigirá a Isidro López Zertuche, continuará por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasará por Nazario S. Ortiz Garza para llegar nuevamente a Isidro López y finalizará el recorrido en avenida Los Campanares.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur iniciará en el Biblioparque Norte hasta Campanares y dará vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, avanzará hasta llegar a avenida Universidad, ahí continuará para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Seguirá recto Presidente Cárdenas y subirá por la calle Ignacio Allende, dará vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego doblará a la derecha en Hidalgo.

Continuará por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí subirá por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llegará nuevamente a la carretera Saltillo–Zacatecas y retornará por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.