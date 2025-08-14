Acciones de salud implementadas en Monclova para entornos escolares seguros

Con el objetivo de iniciar el ciclo escolar en entornos limpios y seguros, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque del programa de prevención del Dengue en coordinación con el Gobierno del Estado, con acciones que se desarrollarán en todas las escuelas de Monclova. La estrategia se implementa como parte de los operativos previos al inicio de clases para garantizar que las niñas, niños y jóvenes de Monclova estudien en espacios más seguros y libres de riesgos para su salud.

En el evento acompañaron al alcalde: Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha; la coordinadora de Mejora en Monclova, Esra Cavazos; la regidora de Educación, Glenda Lila Suárez y la directora de Educación, Clara Briseño.

En su mensaje, Carlos Villarreal destacó que la prevención es clave para evitar la propagación del dengue, zika y chikungunya, y reiteró el compromiso de su administración de proteger la salud de las familias monclovenses."La salud de nuestra gente es una prioridad. Por eso, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y los tres órdenes de gobierno, ponemos en marcha acciones integrales para prevenir el dengue y otras enfermedades, porque cuando sumamos esfuerzos, logramos entornos más seguros para nuestras niñas, niños y jóvenes", subrayó el alcalde.

Finalmente, el alcalde afirmó que el Gobierno Municipal seguirá sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para garantizar entornos más seguros y saludables para la comunidad.