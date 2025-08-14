Industriales de Coahuila preocupados por robos a transportistas

SALTILLO, COAHUILA.- Los industriales de la región sureste de Coahuila expresaron su preocupación por el incremento de robos a transportistas en carreteras del país y la falta de respuesta efectiva de la Guardia Nacional, situación que, advierten, afecta directamente la productividad y competitividad de las empresas. Arturo Reveles, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, señaló que si bien en la carretera 57, que conecta con Coahuila, no se han registrado incidentes graves recientemente, la problemática se presenta con frecuencia en rutas hacia el centro del país, especialmente en tramos como San Luis Potosí–Ciudad de México, México–Querétaro y México–Puebla. "Hay transportistas que ya ni siquiera reportan los robos a la Guardia Nacional porque la respuesta no ha sido la que esperan", dijo Reveles. "Esto impacta la cadena de suministro, pues muchas piezas llegan justo a tiempo para los procesos productivos; un retraso de uno o dos días puede afectar toda la línea de producción". El líder empresarial explicó que la situación ha sido expuesta a la nueva presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina, con la intención de que se gestione un acercamiento con mandos de la Guardia Nacional y del Ejército. El objetivo, dijo, es presentar datos concretos y solicitar operativos más frecuentes en las zonas con mayor incidencia. Reveles advirtió que la falta de acción puede desalentar inversiones, ya que las empresas buscan condiciones de seguridad, estado de derecho y paz laboral. "Si el país no garantiza eso, es un problema serio", afirmó. Sobre la respuesta de la Guardia Nacional, el dirigente comentó que más que inactividad, el problema parece haberlos rebasado. "En casos mediáticos, como el robo al grupo Los Ángeles Azules, hubo reacción inmediata, pero no todos los afectados tienen esa cercanía con el gobierno. La seguridad no debería depender de eso", enfatizó.

