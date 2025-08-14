Jaime Guerra Pérez destaca importancia de vuelos directos Saltillo CDMX

SALTILLO, COAHUILA.- La reactivación de vuelos directos de Saltillo a la Ciudad de México con Viva Aerobus es una buena noticia para la competitividad de la región, aseguró Jaime Guerra Pérez, vicepresidente nacional de Nearshoring en CANACINTRA. Sin embargo, anticipó que la oferta de frecuencias y los horarios determinarán si los ejecutivos locales optan por esta alternativa o siguen viajando desde Monterrey. "Es algo que ya se había mencionado hace tiempo y qué bueno que finalmente se concrete. No tendremos la capacidad que tiene Monterrey, pero uno o dos vuelos al día ayudarán a diversificar las opciones", expresó Guerra. El dirigente empresarial destacó que, para los ejecutivos, la puntualidad y la flexibilidad horaria son clave. "Si tienes una junta a las 4:00 p.m. en la Ciudad de México, necesitas un vuelo que te acomode; ahí Monterrey todavía nos lleva ventaja con múltiples frecuencias diarias", dijo. En cuanto al costo, Guerra confía en que Viva Aerobus ofrezca tarifas competitivas. "Si el precio es similar al de volar desde Monterrey, sumando casetas y estacionamiento, mucha gente optará por Saltillo. La clave será contar con horarios estratégicos, como uno por la mañana, uno al mediodía y otro por la tarde", apuntó. Aunque no precisó la fecha exacta de inicio de operaciones ni las frecuencias confirmadas, consideró que el anuncio oficial marcará un paso importante para fortalecer la conectividad aérea de la capital coahuilense.

