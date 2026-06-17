Monclova: Concluye Diplomado en Corrección de Textos Literarios

La promoción de la lectura desde la infancia y el fortalecimiento del uso correcto del idioma forman parte de las estrategias que impulsa el Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura, así lo indicó la titular de la dependencia, Esther Quintana Salinas, durante la ceremonia de conclusión del Diplomado en Corrección de Textos Literarios realizada en Monclova.

La funcionaria encabezó la entrega de reconocimientos a los participantes del diplomado y destacó la importancia de quienes se dedican a preservar la calidad del lenguaje escrito, al considerar que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo intelectual y humano. "Venimos precisamente a premiar, a reconocer a quienes se dedican a esto. La lectura es un elemento insustituible para el crecimiento y desarrollo del intelecto y de las personas", expresó.

Quintana señaló que fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas permite abrir oportunidades de aprendizaje, fortalecer la capacidad de análisis y mejorar la comunicación tanto oral como escrita.

Explicó que la dependencia estatal mantiene programas permanentes de promoción lectora mediante la participación de mediadores, ciudadanos capacitados que visitan colonias, escuelas y espacios comunitarios para acercar los libros a niños y jóvenes. "Si tú le enseñas a un niño a leer, ya le regalaste un mundo totalmente diferente al que se puede imaginar", destacó.

La Secretaria de Cultura dijo que la lectura no sólo contribuye a adquirir conocimientos, sino que también ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

Como parte de las acciones para ampliar el alcance de estos programas, informó que ya se trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación para llevar jornadas de lectura a planteles escolares del estado, inicialmente con sesiones semanales dirigidas a estudiantes.