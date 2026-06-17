Fortalece Manolo lazos con EUA

Ciudad de México.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la que se fortalecieron los lazos de cooperación bilateral y se revisaron temas estratégicos para Coahuila relacionados con seguridad, migración, desarrollo económico, infraestructura fronteriza, educación y promoción turística.

Además de los 500 km que compartimos de frontera, un gran porcentaje de la inversión extranjera en Coahuila es de empresas americanas; por ello, para nosotros la relación con Estados Unidos es muy importante. 'Tuvimos una gran reunión con el embajador Ronald Johnson, donde platicamos de economía, seguridad, migración, de la historia de Coahuila-Texas y además lo invitamos a conocer la Ruta Vinos y Dinos y al Rodeo Saltillo. Seguiremos estrechando lazos de amistad con nuestros vecinos del norte para consolidar a Coahuila como el mejor lugar para invertir y vivir en México', destacó el gobernador.

Durante el encuentro, el mandatario estatal presentó los avances de Coahuila en materia de seguridad, destacando que la entidad se mantiene como una de las 3 más seguras del país y cuenta con las fronteras más seguras de México, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y la estrecha colaboración con instituciones de ambos países enfocadas en el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos transfronterizos.

'Fue una reunión en donde platicamos sobre los proyectos de colaboración que estamos haciendo en temas de educación, en temas de desarrollo económico y seguridad. Hablamos del tema de seguridad, profundizamos en todo lo que estamos haciendo en Coahuila, tanto en seguridad y migración, con los buenos indicadores, platicamos el modelo de seguridad y de la buena coordinación que hay con el Gobierno Federal en esta materia', puntualizó.

'De las inversiones que estamos haciendo, como los 18 cuarteles, que siete de estos cuarteles, tanto del Ejército, la Guardia y la Policía Estatal están cerca de la frontera con Estados Unidos y sirven para blindar. Vimos que Torreón, Saltillo, Piedras Negras están dentro del top 6 de las ciudades más seguras del país', precisó.

'En la parte económica, platicamos de las empresas que están aquí en Coahuila y de cómo han estado creciendo. Y bueno, del TMEC, que es importante que sigamos pues platicando muy de cerca México y Estados Unidos para llegar a buen puerto, que pues hay buenas posibilidades de que eso suceda. Platicamos del plan de fortalecimiento de la carretera 57 que pasa por Coahuila y que conecta al centro del país con Texas', añadió.

Informó que se platicó de la historia de Coahuila-Texas, y de la invitación a conocer Vinos y Dinos, como el Rodeo Saltillo, para reforzar todavía más los lazos de amistad entre Coahuila y Estados Unidos. Todo esto con el objetivo de consolidar a Coahuila como el mejor lugar para invertir y para vivir en México.

Asimismo, se abordaron los esfuerzos conjuntos en materia migratoria, donde Coahuila ha consolidado un modelo de atención humanitaria y de protección a los derechos humanos de las personas en movilidad, mediante la coordinación con organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

En el rubro económico, Manolo Jiménez destacó la sólida relación comercial entre Coahuila y Estados Unidos, principal socio inversionista de la entidad, así como las acciones de promoción económica que han permitido atraer nuevas inversiones y generar miles de empleos. De igual manera, se analizaron las oportunidades que representa la revisión del T-MEC y el fortalecimiento de las cadenas de suministro en sectores estratégicos como la industria automotriz y de semiconductores.

Otro de los temas centrales fue la ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II, proyecto binacional que permitirá incrementar la capacidad logística y comercial de la región fronteriza, fortaleciendo la competitividad y el intercambio económico entre Coahuila y Texas.

El Gobernador resaltó también la estrecha relación institucional que mantiene Coahuila con el estado de Texas y su gobernador Greg Abbott, así como los proyectos de promoción económica y turística que se desarrollarán durante los próximos meses para seguir posicionando a la entidad como uno de los principales destinos de inversión del país.

Finalmente, ambas partes coincidieron en ampliar los mecanismos de cooperación en áreas como educación, capacitación, liderazgo, aprendizaje del idioma inglés, intercambio académico y desarrollo de programas dirigidos a jóvenes y servidores públicos, además de explorar la firma de nuevos acuerdos de colaboración entre el Gobierno de Coahuila, Inspira y la Embajada de Estados Unidos en México.

'Seguiremos fortaleciendo nuestra relación con Estados Unidos para generar más desarrollo, más inversión, más oportunidades y mantener a Coahuila como un estado seguro, competitivo y con visión de futuro', destacó Manolo Jiménez.