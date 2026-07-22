Carlos Villarreal Pérez sanciona negocios por saturación de basura en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el crecimiento del comercio en Monclova ha provocado la saturación de contenedores de basura instalados en zonas habitacionales, por lo que el Municipio mantiene operativos de inspección y aplicará sanciones a los negocios que hagan un uso indebido del servicio.

El Edil explicó que los contenedores colocados en colonias están diseñados para atender las necesidades de los hogares, pero algunos establecimientos comerciales los utilizan para depositar grandes volúmenes de residuos, lo que genera saturación y afecta a los vecinos.

Señaló que el Gobierno Municipal ya ha detectado diversos casos, por lo que se han aplicado multas y emitido exhortos a propietarios de negocios para que utilicen los servicios de recolección que les corresponden. "Lo que buscamos es que la ciudadanía no se vea afectada y mantener el orden en el manejo de los residuos", expresó.

Villarreal Pérez indicó que esta problemática disminuirá conforme avance el programa de sustitución del sistema de contenedores por el esquema de recolección domiciliaria mediante boteo, con el que cada vivienda contará con un servicio programado y una ruta definida para la recolección de basura.

Advirtió que la saturación de contenedores también representa un riesgo durante las lluvias, ya que los residuos pueden dispersarse, obstruir el sistema pluvial y generar afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

El Alcalde recordó que el Municipio ofrece un servicio de recolección para comercios, además de que existen empresas especializadas para el manejo de residuos comerciales e industriales. Explicó que algunos establecimientos, como restaurantes, hospitales e industrias, generan desechos que requieren un tratamiento distinto

Asimismo, precisó que el relleno sanitario municipal únicamente recibe los residuos autorizados por la normativa vigente, mientras que los desechos industriales con manejo especial deben ser enviados a instalaciones especializadas, como el confinamiento ubicado sobre la carretera Monclova-Saltillo.

Villarreal Pérez subrayó que el objetivo es fortalecer el orden en el manejo de residuos comerciales e industriales para proteger la salud pública, el medio ambiente y garantizar un servicio eficiente de recolección para la población.