Carlos Villarreal Pérez presentará su informe de Gobierno el 1 de diciembre en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció que la glosa de su primer informe de Gobierno será entregada el 1 de diciembre, cumpliendo con lo establecido por la ley, que exige presentarlo antes de la sesión de Cabildo.

Villarreal Pérez explicó que la administración realizará la entrega de manera oportuna, justamente con el fin de que los ediles cuenten con el tiempo para su análisis previo al informe correspondiente del 2 de diciembre que presentará a los ciudadanos.

El alcalde destacó que con este proceso busca "arrancar bien el mes de diciembre" y exponer ante la ciudadanía los resultados del 2025, así como los retos proyectados para 2026 y los avances en la planeación de diversos proyectos destinados a fortalecer el desarrollo de Monclova.

Señaló que desde el primer mes de la administración se implementó un sistema de cortes mensuales para recopilar información de manera continua, evitando la práctica de reunir datos de última hora. "Se tiene que hacer un trabajo previo de concentración mensual, y así se prepara lo que se entrega en diciembre. La información del informe para Cabildo y ciudadanía es un resumen de acciones y montos invertidos", explicó.

Villarreal Pérez adelantó que, tras su informe, será en 2026 cuando realizará visitas a las distintas colonias para presentar de manera directa lo realizado en cada sector y detallar los proyectos contemplados para ese año.