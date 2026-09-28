Monclova fortalece su seguridad con 100 nuevos cadetes en la Academia de Policía

Con el objetivo de continuar consolidando el Modelo de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal dio la bienvenida a las 100 cadetes que se incorporaron este mes a la Academia de Policía, quienes concluirán su preparación para integrarse a la corporación en diciembre.

Con esta nueva generación, Monclova contará con más de 400 elementos en los próximos meses, avanzando en el compromiso de duplicar el número de policías con los que inició la actual administración. Para 2027 se contempla superar los 500 elementos, además de fortalecer la capacitación, la homologación salarial y las condiciones laborales de la corporación.

Este fortalecimiento forma parte del trabajo coordinado con el gobierno del estado para seguir consolidando el Modelo Coahuilense de Seguridad en Monclova, sumando estrategias y acciones que permitan contar con una corporación cada vez más profesional y cercana a la ciudadanía.

Al dar la bienvenida a los cadetes, Carlos Villarreal destacó la responsabilidad que representa formar parte de la corporación. "Hoy damos la bienvenida a 100 mujeres y hombres que decidieron asumir esta responsabilidad de servir y proteger a las familias de Monclova. Vamos a seguir trabajando para que tengan la preparación, las herramientas y las condiciones necesarias para desempeñar su labor. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, estamos fortaleciendo nuestra corporación y cumpliendo el compromiso de contar con más policías, mejor capacitados y con mejores condiciones", señaló el alcalde.

Como parte de esta estrategia, se mantendrá una política de cero tolerancia a elementos que incumplan con su responsabilidad, fortaleciendo los procesos de capacitación, profesionalización y disciplina al interior de la corporación para garantizar un servicio policial a la altura de las necesidades de la ciudadanía.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para fortalecer la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias de Monclova.