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Coahuila

Seguridad Pública de Monclova realiza pláticas en escuelas

Las pláticas de proximidad buscan atender las necesidades de los estudiantes y generar un ambiente seguro en las escuelas.

Por Carolina Salomón - 28 septiembre, 2026 - 08:28 p.m.
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      La Dirección de Seguridad Pública de Monclova continúa con las pláticas de proximidad en planteles educativos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y generar entornos escolares seguros.

      Las actividades se realizaron en la Escuela Secundaria No. 2 "Emiliano Zapata", donde participaron diferentes áreas de Seguridad Pública para mantener una comunicación directa con la comunidad escolar.

      El objetivo, se informó, es fortalecer la prevención y atender de manera cercana las necesidades de los estudiantes y de los planteles.

       

      Estas acciones forman parte del Modelo Coahuilense de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en cuatro pilares: Fuerza, Inteligencia, Proximidad y Prevención.

      La estrategia contempla mantener una inversión constante en estos cuatro ejes para fortalecer las acciones de seguridad en el estado.

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