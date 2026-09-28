Seguridad Pública de Monclova realiza pláticas en escuelas

La Dirección de Seguridad Pública de Monclova continúa con las pláticas de proximidad en planteles educativos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y generar entornos escolares seguros.

Las actividades se realizaron en la Escuela Secundaria No. 2 "Emiliano Zapata", donde participaron diferentes áreas de Seguridad Pública para mantener una comunicación directa con la comunidad escolar.

El objetivo, se informó, es fortalecer la prevención y atender de manera cercana las necesidades de los estudiantes y de los planteles.

Estas acciones forman parte del Modelo Coahuilense de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en cuatro pilares: Fuerza, Inteligencia, Proximidad y Prevención.

La estrategia contempla mantener una inversión constante en estos cuatro ejes para fortalecer las acciones de seguridad en el estado.