Inicia recarpeteo de calle Apolo en Monclova: mejora vialidades para vecinos

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de arranque a la obra de recarpeteo de la calle Apolo, ubicada entre Jaime Nuno y 5 de Mayo, en la colonia Roma, acompañado por vecinos, regidores y directores municipales.

La obra forma parte del paquete de Obras Sociales del Gobierno del Estado de Coahuila, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y se integra al plan de Inversión "Pensamos Monclova", estrategia municipal que contempla una inversión superior a más de 450 millones de pesos para el cierre de 2025.

Con una inversión total de $945,099.32, los trabajos contemplan el recarpeteo de 208 metros lineales de vialidad, en beneficio directo de cientos de familias del sector. De acuerdo con el proyecto, se aplicarán: 1,960 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, 1,960 litros de emulsiones asfálticas, 98 metros cúbicos de carpeta asfáltica caliente y 392 metros lineales de cordón de concreto hidráulico y aplicación de pintura.

Durante el evento, la vecina Giovanna Lizeth Durón Bortoni, beneficiaria del proyecto, agradeció la intervención de la calle, destacando que la obra "mejora la calidad de vida y facilita el desplazamiento de vecinos y vehículos".

El alcalde Villarreal Pérez destacó que estas acciones responden a la necesidad de dotar de mejores vialidades a las colonias de la ciudad y reafirmó su compromiso de continuar aplicando los recursos municipales, estatales y federales para modernizar la infraestructura urbana.