Carlos Villarreal Pérez destaca inversión histórica en seguridad de Monclova

"La obra de Carlos Villarreal es la seguridad", afirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, al destacar que durante su primer año de gobierno se realizó una inversión histórica de más de 100 millones de pesos en este rubro, atendiendo una de las principales demandas ciudadanas en todos los sectores de la ciudad.

El alcalde señaló que la seguridad es un tema que exige atención permanente, pues "todos los días tenemos áreas de oportunidad" y se requiere estar preparados para reaccionar ante cualquier situación que ponga en riesgo a las familias.

Por ello, dijo, la administración decidió priorizar este eje para colocar a Monclova a la par de otros municipios del estado y del país.

Entre las acciones realizadas, Villarreal Pérez destacó la homologación salarial y dignificación del cuerpo policiaco, así como la creación del Centro Integral de Seguridad (CEIS) y el fortalecimiento del sistema de videovigilancia municipal.

"Pasamos de tener 40 cámaras que funcionaban a medias, a más de 450. Es un esfuerzo importante que hicimos como administración", explicó.

El edil detalló que la inversión municipal de 100 millones de pesos se complementa con recursos estatales destinados a patrullas y al propio CEIS, que representan entre 20 y 25 millones de pesos adicionales.

También recordó que existen gastos que no siempre se visibilizan, como los incrementos salariales, la adquisición de uniformes y la actualización tecnológica para mejorar la operatividad policial.

"Tienes que sumar y restar, ser eficiente en la aplicación de los recursos. El objetivo es que 2026 venga todavía mejor, con una gestión muy específica y con puntos claros en la mesa junto al Gobierno del Estado, para seguir impulsando el desarrollo y la seguridad de las familias monclovenses", expresó.