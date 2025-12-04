Carlos Villarreal Pérez entrega campo deportivo en Monclova

Con una inversión superior a los 7 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega oficial del campo deportivo Dora Vargas, completamente rehabilitado para beneficio de miles de habitantes de la colonia Otilio Montaño y sectores aledaños.

Acompañado por funcionarios municipales y equipos deportivos, el alcalde destacó que este proyecto forma parte de su compromiso de impulsar infraestructura deportiva de calidad, con espacios dignos que fomenten la activación física y la convivencia familiar.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, detalló que la obra consistió en la rehabilitación integral de la unidad deportiva, incluyendo la colocación de pasto sintético, construcción de baños, instalación de alumbrado, gradas y malla ciclónica. Agregó que los trabajos tuvieron una duración de tres meses y medio.

Además, se instaló la red de drenaje y agua para el área de sanitarios, una infraestructura largamente solicitada por los ciudadanos.

El renovado espacio beneficiará a más de 2 mil habitantes, consolidándose como un punto de encuentro para deportistas y familias de la zona. Con esta obra, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por seguir recuperando y modernizando los espacios públicos de Monclova.