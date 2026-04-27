Carlos Villarreal Pérez entrega nuevos sanitarios en la escuela Aquiles Serdán

Con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la construcción de nuevos sanitarios en la escuela primaria Aquiles Serdán, ubicada en la colonia Hipódromo, como parte de la estrategia Impulso Educativo.

Durante el lunes cívico, se dio a conocer la conclusión de esta obra que beneficiará directamente a los 350 alumnos del plantel, al mejorar de manera significativa el servicio sanitario, una de las principales necesidades de la institución.

La obra consistió en la edificación de baños completamente nuevos desde los cimientos, ya que las instalaciones anteriores presentaban constantes fallas en el drenaje, lo que generaba reparaciones frecuentes y costosas. Además, la escuela operaba con una infraestructura insuficiente, al contar únicamente con tres sanitarios para niños y cuatro para niñas.

Con la nueva construcción, se amplió la capacidad y funcionalidad de los servicios: en el área de niñas se instalaron seis sanitarios, lavamanos y un sanitario adicional adaptado para alumnas con discapacidad; mientras que en el área de niños se habilitaron tres mingitorios, cinco sanitarios y sus respectivos lavamanos.

Cabe destacar que, aunque anteriormente se habían realizado trabajos de rehabilitación, las instalaciones originales databan desde la fundación del plantel en 1982, por lo que acumulaban más de 40 años en condiciones deterioradas.

En su mensaje, el alcalde señaló que, además de fomentar los valores cívicos y el orgullo nacional mediante el lunes cívico, se aprovechó la jornada para llevar a cabo la supervisión final de la obra, confirmando su conclusión. Asimismo, destacó que estos trabajos se realizaron en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la estrategia Impulso Educativo impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con recursos gestionados mediante el ICIFED y la participación de Julio Long, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en beneficio de la comunidad estudiantil.